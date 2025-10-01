Stratus și Nimbus, tulpinile COVID-19 care ne amenință sănătatea

Marea Britanie se confruntă în această perioadă cu o creștere a cazurilor de COVID-19. Îmbolnăvirile sunt puse pe seama apariției celor mai noi tulpini, Stratus și Nimbus.

Oamenii de știință spun că cele două tulpini nu provoacă simptome mai grave decât cele anterioare, dar se răspândesc mai repede, potrivit BBC.

Boala COVID-19 provocată de Stratus și Nimbus poate fi ușor diagnosticată după un simptom comun al tulpinilor: vocea răgușită. De asemenea, mulți pacienți au spus medicilor că au dureri în gât ca și când ar fi fost tăiați cu o lamă de ras.

Nu sunt însă excluse nici celelalte simptome precum durerile de cap, tusea, senzația de epuizare, nasul care curge sau tusea.

În Anglia, rata de îmbolnăvire se menține ridicată mai ales în cazul copiilor foarte mici și cel al bătrânilor.