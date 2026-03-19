Stresul ne poate afecta capacitatea de concentrare VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Stresul face parte tot mai mult din viețile noastre. Această perioadă încărcată are impact direct asupra creierului nostru.

O consecință a faptului că suntem permanenți stresați este deficitul de concentrare. Mai mult, apar și episoade în care nu mai putem asimila informații noi și uităm ceea ce avem de făcut, chiar dacă sunt lucruri importante.

„Suntem într-o perioadă cu foarte mult stres. Acest stres cronic acționează asupra unor zone din creier și riscăm să nu mai avem capacitatea de a reține informații noi. De multe ori sunt persoane care vin și spun că au început să uite, iar noi constatăm că este o problemă legată de stresul cronic” atrage atenția dr. Adrian Stănescu, medic primar geriatrie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Exclusiv, Video
Tags: , , , ,
Ți-ar putea plăcea

Principalele simptome ale menopauzei VIDEO

Cu o simptomatologie vastă, menopauza nu este însă o afecțiune, ci un proces fiziologic normal. Schimbările prin care trece organismul femeii ajunsă la această etapă a vieții sunt semnificative, dar…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Un nou studiu contrazice ideea că slăbitul lent este cheia succesului. Ce spun, însă, specialiștii? Ramona Popescu, dietetician: „Succesul pe termen lung depinde de capacitatea de a menține schimbările în stilul de viață” EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro