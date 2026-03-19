Stresul ne poate afecta capacitatea de concentrare VIDEO

Stresul face parte tot mai mult din viețile noastre. Această perioadă încărcată are impact direct asupra creierului nostru.

O consecință a faptului că suntem permanenți stresați este deficitul de concentrare. Mai mult, apar și episoade în care nu mai putem asimila informații noi și uităm ceea ce avem de făcut, chiar dacă sunt lucruri importante.

„Suntem într-o perioadă cu foarte mult stres. Acest stres cronic acționează asupra unor zone din creier și riscăm să nu mai avem capacitatea de a reține informații noi. De multe ori sunt persoane care vin și spun că au început să uite, iar noi constatăm că este o problemă legată de stresul cronic” atrage atenția dr. Adrian Stănescu, medic primar geriatrie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.