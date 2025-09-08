STUDIU: Ce este grăsimea brună și cum ne ajută să slăbim?

Oamenii de știință au descoperit o proteină care poate să ne ajute în lupta cu kilogramele excesive, fără a fi nevoie să reducem din cantitățile de mâncare din farfurie. Este vorba despre activarea grăsimii brune.

Grăsimea brună reprezintă un tip de țesut adipos care folosește energia pentru a genera căldură, prin procesul de termogeneză. Acest studiu are la bază rolul proteinei Neuritină 1, produsă de această grăsime brună.

Studiul realizat la nivel internațional a fost realizat de Institutul de Cercetare în Biomedicină din Barcelona și arată că proteina din grăsimea brună stimulează intens consumul de energie, îmbunătățind astfel sănătatea metabolică, fără a avea efecte asupra apetitului.

„În testele pe animale, am constatat faptul că prin creșterea de Neuritină 1, animalele au ars mai multă energie, ceea ce a împiedicat acumularea de grăsime” spune dr. Atonio Zorzano, profesor la Universitatea din Barcelona și șef al echipei de cercetare.

Datele oamenilor de știință arată că astfel se reduce creșterea în greutate, se îmbunătățește sensibilitatea la insulină și se reduce inflamația hepatică, chiar dacă aportul caloric este ridicat.