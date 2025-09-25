STUDIU: Se estimează o creștere semnificativă a deceselor provocate de cancer până în 2050

Lumea medicală este alarmată de rezultatele unui studiu potrivit căruia, până în 2050, numărul deceselor provocate de cancer ar putea ajunge până la 18,5 milioane de persoane. Cercetarea face apel la îmbunătățirea prevenției și tratamentului.

Deși s-au făcut progrese în ceea ce privește tratamentului, dar și a eforturilor de limitare a factorilor de risc, numărul de noi cancere a crescut semnificativ. De asemenea, numărul deceselor a crescut cu 74%, ajungându-se la un total de 10,54 milioane de oameni potrivit The Lancet.

Cu toate acestea fără acțiuni ferme și finanțare suficientă, numărul total de decese provocat de cancer ar putea crește cu 75% , ajungând la 18,5 milioane în anul 2050.

Simpla prevenție nu este suficientă și trebuie completată cu metode de diagnostic precoce, tratamente mai eficiente decât cele utilizate în prezent, au stabilit oamenii de știință. Cercetarea s-a desfășurat în peste 200 de țări și a vizat 47 de tipuri de cancer.