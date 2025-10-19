Suedia, „medicament” pentru orice boală? Promovare turistică pentru sănătate de fier

Organizația turistică oficială a Suediei, Visit Sweden, a lansat o campanie de promovare inedită potrivit căreia țara poate fi „prescrisă” de medici pacienților, în scop curativ. Astfel, o vizită în Suedia poate fi benefică și pentru sănătate.

Reprezentanții Visit Suedia susțin faptul că programul de promovare turistică în care Suedia poate fi recomandată în scop curativ are la bază cercetări medicale , potrivit cărora călătoriile în natură sau programele culturale din această țară europeană reprezintă alternative pentru îmbunătățirea sănătății fizice și mentale.

Această inițiativă se bazează pe un sondaj realizat de YouGov, potrivit căruia respondenții au arătat faptul că și-ar dori să petreacă mai mult timp în natură dacă medicii le-ar recomanda să facă asta.

„Natura, socializarea și cultura au puteri vindecătoare, iar Suedia are toate aceste resurse din belșug. Sunt deschisă să prescriu o vizită acolo dacă pacienții o solicită” susține Satcy Beller Stryer, director medical asociat al organizației americane ParkRXAmerica, citată în comunicatul de presă al Visit Sweden.

Pe site-ul visitsweden.coim persoanele interesate de acest program pot descărca o trimitere medicală drept recomandare a medicului de familie. Această inițiativă nu a fost aleasă întâmplător de organizația suedeză pentru că „stilul de viață suedez ese bazat pe modul de viață natural și starea de bine. Avem un acces liber la păduri și lacuri, verile sunt răcoroase și e frumos să te bucuri de natură aici” susține Susanne Andersson, CEO al Visit Sweden.