Suplimentele pe bază de colagen și curcumină, benefice pentru sănătate VIDEO

Curcumina și colagenul sunt două substanțe de care organismul are nevoie pentru a funcționa corect. Dozele optime pot fi administrate cu ajutorul suplimentelor naturale care le conțin.

„Colagenul nu este digerat precum cartilajul de rechin. Ajunge în organism și stimulează practic formarea de colagen în organismul nostru. Important este să fie hidrolizat. Există anumite forme de colagen care pot fi utilizat” spune dr. Șerban Damian, medic specialist medicină sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Proprietățile antiinflamatoare ale curcuminei o transformă într-un aliat natural al organismului. Dozele optime sunt descoperite, de asemenea, în suplimentele naturale care o conțin.

„Curcumina este, de fapt, turmericul pe care îl folosim la mâncare. Contează mult și forma. Trebuie să fie biodisponibilă. Una este un produs luat ca supliment. Curcumina este interesantă pentru că are rol inflamator și se folosește în multe produse pentru sportiv. Pentru că s-a constatat că folosită într-o doză optimă poate ține sub control procesul inflamator” mai spune dr. Șerban Damian, medic specialist medicină sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.