Surse naturale de colagen. Tu pe care o cunoști?

Sursele naturale de colagen provin atât din alimente de origine animală, cât și din plante care stimulează sinteza proprie a organismului. Colagenul este proteina care menține elasticitatea pielii, sănătatea articulațiilor și rezistența oaselor, iar după vârsta de 25 de ani producția lui scade treptat. O alimentație echilibrată poate susține regenerarea naturală a colagenului.

🟩 Supa de oase – cea mai concentrată sursă naturală Fierberea îndelungată a oaselor și cartilajelor animale eliberează colagen, glicină și prolină — aminoacizi esențiali pentru refacerea țesuturilor. Supa de oase este considerată cea mai biodisponibilă formă de colagen, ușor de absorbit și benefică pentru articulații și piele.

🟩 Peștele și fructele de mare – colagen și omega‑3 Somonul, sardinele și tonul conțin colagen în piele și oase, iar acizii grași omega‑3 reduc inflamația și susțin elasticitatea pielii. Consumul regulat de pește ajută la menținerea fermității pielii și la protejarea articulațiilor.

🟩 Carnea de pui cu piele – colagen de tip II pentru articulații Pielea și cartilajele de pui sunt bogate în colagen de tip II, esențial pentru sănătatea articulațiilor. Prepararea puiului cu piele permite absorbția eficientă a colagenului și a aminoacizilor asociați.

🟩 Legumele verzi – stimulente naturale ale sintezei de colagen Spanacul, varza kale și rucola sunt bogate în vitamina C și antioxidanți care activează enzimele responsabile de formarea colagenului. Vitamina C este cofactorul principal al sintezei de colagen de tip I, cel mai abundent în organism.

🟩 Algele marine și spirulina – surse vegetale de aminoacizi Spirulina și alte alge conțin glicină și prolină, componente cheie ale colagenului. Ele previn oxidarea celulară și mențin elasticitatea pielii, fiind ideale în smoothie-uri sau sucuri verzi.

🟩 Nuci, semințe și fructe bogate în vitamina C Nucile, semințele de dovleac și cele de susan furnizează zinc, iar citricele, kiwi și căpșunile oferă vitamina C — combinația perfectă pentru stimularea colagenului natural.

🟩 Aloe vera – regenerare și producție de procolagen Consumul de suc de aloe vera sau aplicarea gelului pe piele stimulează formarea procolagenului, precursorul colagenului, datorită conținutului de vitamine A, C și E.