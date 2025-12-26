„Taxa pe horoscop” la SJU Suceava. Ce spune Alexandrul Rogobete, ministrul Sănătății

Într-o intervenție la Antena 3, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății a făcut precizări cu privire la așa-zisa „taxă de horoscop” pe care Spitalul Clinic Județean de Urgență din Suceava o va introduce de anul viitor.

Oficialul a precizat faptul că nu se opune unui astfel de demer, dar îl consideră inutil.

„Sigur, este foarte important, dacă au astfel de pasiuni și curiozități, nu sunt contra și nu comentez sub nicio formă” spune Rogobete.

Mai bine prevenție medicală

Ministrul Sănătății recomandă totuși românilor să meargă la medicul de famili pentru controale preventive. Oficialul consideră necesară prevenția medicală.

„Eu le-aș recomanda, mai degrabă, să meargă la medicul de famili pentru controale de prevenție pentru a-și verifica tensiunea, pentru a face screening, pentru a se îngriji practic de sănătate prin prevenție și prin screening” spune Alexandru Rogobete.

Ce este „taxa pe horoscop”

Recent, Consiliul Județean Suceava a aprobat o hotărâre prin care a fost introdusă „taxa pe horoscop”. Ea are valoarea de 10 lei și li se aplică persoanelor care solicită „detalii despre ora nașterii pentru a-și afla ascendentul din horoscop sau astrogramă”.

Reprezentanții unității medicale au precizat pentru MedikaTV.ro faptul că există numeroase persoane care solicită informații despre ora exactă a nașterii pentru realizarea astrogramei și ascendentului bebelușilor.

„Precizat în document este pentru precizarea orei nașterii unei persoane. Au apărut multe solicitări privitoare la acest tip de informație și după cum s-a făcut și vorbire în spațiul public este posibil să fie legat de dorința de a face niște astrograme, de a face calcule astrologice. Este dreptul fiecărei persoane de a solicita astfel de informații, dar noi am luat act și încercăm să-i ajutăm pe toți și să oferim astfel de informații în funcție de solicitările care apar” a declarat, recent, medicul Tiberius Brădățan, purtătorul de cuvânt al unității medicale din Suceava.