Teoria conspirației amână implementarea cardurilor de sănătate pe buletinele electronice

Ministerul Afacerilor Interne a implementat de anul acesta un nou model de buletine de identitate, electronice, ce permit și inserarea cardurilor de sănătate. Ministrul Sănătății susține că implementarea cardurilor de sănătate pe noile buletine este dificilă în momentul de față, din cauza oamenilor care se feresc să utilizeze documentele electornice de identitate, prevăzute cu cip.

„ Încă există, din păcate, un procent destul de ridicat de oameni, în România, care consideră că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipaţi. Altfel spus, încă există un grup important de oameni – de care nu putem să nu ţinem cont şi sigur că trebuie să venim în sprijinul lor – care cred că medicina se face cu apă, energie şi nanoboţi. Ori, sigur, până depăşim aceste elemente de confuzie, noi, administrativ, trebuie să oferim acces tuturor în sistem, indiferent de forma de acces” susține Alexandru Rogobete.

Rogobete a mai precizat că prima versiune a patformei informatice de asigurări de sănătate va fi disponibilă la finalul acestui an, dar va fi funcţională şi integrată complet la finalul semestrului 1, practic în august anul viitor.

”Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziţie, astfel încât în platformă, serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărei perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe el scrie că este expirat. Vorbim de noua carte de identitate electronică şi încercăm să găsim şi o variantă mai digitală, dacă este posibil”, a spus ministrul.