Testare la Urgență și program pentru controlul infecției HIV, în Marea Britanie

Autoritățile sanitare din Marea Britanie și-au propus să elimine complet cazurile noi de infecție HIV, până în anul 2030. Pentru asta, a fost propus un plan mai amplu ce include testarea automată în secțiile de Urgență ale spitalelor, precum și reintegrarea în tratament a pacienților care au renunțat la medicație.

„Astăzi, persoanele care trăiesc cu HIV pot avea o viață lungă și sănătoasă și nu pot transmite virusul altora. Este un progres extraordinar. Putem însă merge și mai departe. Eliminarea noilor transmiteri până în 2030 este un obiectiv ambițios, dar guvernul este hotărât să îl atingă”, a declarat ministrul Sănătății, Wes Streeting, potrivit The Guardian.

Departamentul pentru Sănătate a anunțat că își va concentra eforturile asupra celor aproximativ 5.000 de persoane care au ieșit din evidențele medicale, din motive precum probleme de sănătate mintală, dependențe, sărăcie sau teama de stigmatizare.