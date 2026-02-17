Testul de sânge care evidențiază sănătatea prostatei VIDEO

Sănătatea prostatei poate fi verificată prin mai multe metode de diagnostic. Una dintre ele este o analiză de sânge a unui antigen specific, numită „testul PSA”. În cazul în care are o valoare crescută, medicul va recomanda alte tipuri de investigații.

Ceea ce trebuie să știe pacienții este că o valoare crescută a PSA nu înseamnă neapărat prezența unui cancer de prostată.

„Important este să faci acel PSA. Este antigenul prostatic care se depistează printr-o analiză de sânge. În momentul în care are o valoare crescută este un semnal de alarmă că trebuie să te duci la doctor. Valoarea crescută a PSA-ului nu pune diagnostic de cancer. Pacienții trebuie să înțeleagă că dacă au un PSA mare înseamnă că au cancer. Este doar un semnal de alarmă că ceva nu este în regulă acolo” susține dr. Ioana Lazăr, medic primar oncologie, Clinicile Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Dacă valoarea PSA este una crescută, atunci pacientului îi este recomandat să meargă pentru investigații amănunțite la medicul urolog.

„Pasul numărul doi este de a merge un control urologic. Și pe parcursul evoluției unui pacient cu cancer de prostată, colaborarea dintre urolog și oncolog cred că este importantă” subliniază dr. Ioana Lazăr, medic primar oncologie, Clinicile Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.