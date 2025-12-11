Ținuți în condiții inumane, 90 de vârstnici au fost relocați dintr-un azil din Timiș

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a dispus relocarea a 90 de vârstnici, aflați în Centrul „Casa Ana” din Timiș.

Conform ANPIS, bătrânii nu beneficiau de serviciile de îngrijire promise. Stăeau în condiții inumane. Unii erau așezați pe saltele, pe jos.

Alții se aflau la subsol, fără lumină sau caldură. Beneficiarii spuneau că nu primeau hrană sau apă.

„Din cauza gravităţii faptelor constatate, inspectorii sociali au stabilit că drepturile fundamentale ale beneficiarilor au fost încălcate, punându-se în pericol viaţa acestora şi au dispus retragerea licenţei de funcţionare în regim de urgenţă, precum şi relocarea beneficiarilor în alte servicii sociale sau reintegrarea acestora în familii. De asemenea, furnizorul a fost sancţionat cu măsura complementară de interzicere a dezvoltării serviciilor sociale timp de trei ani, precum şi cu o amendă de 80.000 de lei”, a arătat ANPIS.

Miercuri seara, o echipă formată din trei inspectori sociali s-a deplasat din nou la sediul serviciului social Căminul de persoane vârstnice ”Casa Ana”, pentru a verifica stadiul procesului de relocare a vârtsnicilor.

”Echipa de control a constatat că din cei 56 de beneficiari existenţi iniţial în centru, au fost relocaţi doar 42, neputându-se face dovada clară a locului unde aceştia au fost relocaţi. Conexând acest cumul de fapte şi în baza unor informaţii primite, o altă echipă de control a AJPIS Timiş, împreună cu directorul executiv, s-a deplasat în localitatea Cenad, împreună cu un echipaj de poliţie, unde au identificat 76 de persoane, parte dintre acestea provenind din Căminul pentru persoane vârstnice «Casa Ana» din comuna Lenauheim, cazate ilegal, la o adresă unde nu era licenţiat niciun serviciu social”, a transmis ANPIS.