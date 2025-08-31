Tot ce trebuie să știi despre vaccinul împotriva virusului sincițial respirator, injecția care ține răceala la distanță

Specialiștii Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara au explicat de ce este important să ne vaccinăm îmotriva virusului sincițial respirator. Acest ser oferă protecție mai ales persoanelor în vârstă și femeilor însărcinate. Virusul este responsabil de apariția răcelilor comune în sezonul rece, dar infecția pe care o produce poate avea efecte nedorite asupra organismului copiilor, femeilor gravide sau bătrânilor.

„ Virusul sincițial respirator (VSR) este considerat ca fiind una dintre principalele cauze ale infecțiilor respiratorii acute la sugari, copii mici, femei însărcinate și persoane vârstnice, de regulă de peste 60 de ani, cu risc crescut de complicații severe, pentru prevenirea infecțiilor pulmonare determinate de VSR. La persoanele vârstnice și la pacienții cu boli cronice respiratorii sau cardiovasculare, infecția poate declanșa decompensări severe, cu risc vital.” spun specialiștii unității medicale din Timișoara.

Cum se adiminstreză?

Medicii Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara explică faptul că schema de vaccinare presupune administrarea unei doze de ser de 0,5 ml. Pentru femeile gravide, vaccinul se administrează în trimestrul III de sarcină.

Reacții adverse și contraindicații

Vaccinul este contraindicat persoanelor care au alergii la componentele serului. În privința reacțiilor adverseeste vorba despre durere la locul injectării, dureri de cap sau dureri musculare. Toate aceste simptom dispar în cel mult 3 zile de la administrare.