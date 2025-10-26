Trafic de injecții de slăbit în Anglia. Ce măsuri au fost luate?

Autoritățile judiciare din Marea Britanie au reușit destructurarea unei imense rețele de trafic de droguri care producea, printre altele, și injecții pentru slăbit neautorizate.

Se pare că medicamentele pentru slăbit erau produse într-un depozit din Northampton, din respectiva locație polițiștii ridicând peste 2000 de injecții neautorizate ce conțineau retatrutidă și tirzepatidă, pregătite pentru a fi vândute.

Valoarea tratamentelor a fost estimată la 250 mii de lire sterline adică aproximativ 270 mii de euro, după cum arată datele Agenției pentru Reglementarea Medicamentelor și Produselor Medicale din Marea Britanie.

Oficialii acestei instituții au precizat că în urma acestei acțiuni a fost descoperită cea mai mare captură de medicamente falsificate pentru slăbit. Această operațiune a fost inițiată ca urmare a creșterii cererii pentru medicamente pentru slăbit.

Retatrudida este un agonist ai receptorilor GLP-1 care ajută la pierderea în greutate pentru că imită un hormon ce oferă senzația de sațietate. Din aceeași clasă de medicamente fac parte Ozempic. Wegovy sau Saxenda.

Ca urma a acestei acțiuni, ministrul Sănătății din Marea Britanie, Wes Streeting, a făcut un apel public îndemându-i pe cetățeni să nu cumpere injecții pentru slăbit de pe internet.

„Aceste produse nu sunt verificate și certificate și nu prezintă siguranță sau calitate. Reprezintă un risc imens pentru cei care le folosesc, pentru că nu se știe de fapt ce fel de substanțe își administrează” a transmis oficialul potrivit Euronews.