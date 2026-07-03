Trăim mai mult și mai bine? Ce spun medicii VIDEO

Speranța de viață a crescut considerabil, dar nu același lucru se poate spune și despre speranța de sănătate. Chiar dacă trăim mai mult, asta nu înseamnă că starea noastră de sănătate s-a îmbunătățit.

„Trăim mai mult, dar nu cel mai bine. Sunt doi termeni care trebuie clarificăm speranța de viață și speranța de sănătate. Deși speranța de viață a crescut constant, problema este că speranța de sănătate nu a crescut foarte mult, ci a rămas în urmă cu vreo 10 ani„ susține dr. ADRIAN STĂNESCU medic primar gerontologie și geriatrie, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

România este însă sub media europeană în privința speranțelor de viață și de sănătate, spun specialiștii.

„Dacă speranța de viață este 76 de ani și media UE este 81 de ani, să ne gândim că speranța de sănătate este de aproximativ 65 de ani în România și 71 de ani în UE. Astfel, o persoană care iese acum la pensie are o problemă de sănătate cronică, din păcate” mai spune dr. ADRIAN STĂNESCU medic primar gerontologie și geriatrie, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.