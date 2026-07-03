Trăim mai mult și mai bine? Ce spun medicii VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Speranța de viață a crescut considerabil, dar nu același lucru se poate spune și despre speranța de sănătate. Chiar dacă trăim mai mult, asta nu înseamnă că starea noastră de sănătate s-a îmbunătățit.

„Trăim mai mult, dar nu cel mai bine. Sunt doi termeni care trebuie clarificăm speranța de viață și speranța de sănătate. Deși speranța de viață a crescut constant, problema este că speranța de sănătate nu a crescut foarte mult, ci a rămas în urmă cu vreo 10 ani„ susține dr. ADRIAN STĂNESCU medic primar gerontologie și geriatrie, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

România este însă sub media europeană în privința speranțelor de viață și de sănătate, spun specialiștii.

„Dacă speranța de viață este 76 de ani și media UE este 81 de ani, să ne gândim că speranța de sănătate este de aproximativ 65 de ani în România și 71 de ani în UE. Astfel, o persoană care iese acum la pensie are o problemă de sănătate cronică, din păcate” mai spune  dr. ADRIAN STĂNESCU medic primar gerontologie și geriatrie, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Categorii: Exclusiv, Video
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

Simptome specifice pentru bolile de rinichi VIDEO

Afecțiunile rinichilor au anumite simptome specifice, iar în momentul în care apar pacientul trebuie să meargă de urgență la medic. Lăsate netratate, aceste boli pot pune în pericol viața pacientului.…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Poți obține „corpul de plajă” cu câteva săptămâni înainte de vacanță? Alexandra Cernica, antrenor și nutriționist acreditat, dezvăluie obiceiurile care pot ajuta: „Nu este nevoie de reguli complicate” EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro