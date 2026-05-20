Tratamente stomatologice cu ajutorul noii tehnologii VIDEO

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Tehnologia face parte tot mai des din cabinetul medicilor stomatologi. Stomatologia de astăzi se bazează pe dispozitivele moderne care permit efectuarea de ivestigații amănunțite, pe baza cărora se poate stabili un diagnostic precis și complex.

„Tehnologia modernă ajută foarte mult și la decizia pacientului și la înțelegerea întregului plan de tratament. Acum se fac scanări digitale, diagnosticul corect se pune pe baza computerului tomograf, pentru a vedea exact nivelul osului, poziția dinților, a rădăcinilor”, susține dr. Sorana Tecuceanu, medic specialist ortodonție, coordonator Departamentul de Ortodonție – Clinica Academică Prof. Dr. Barbu, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Mai mult, tehnologia ajută la stabilirea unui plan de tratament definitv.  „Diagnosticul nu se mai pune uitându-te la dinți și doar atât. Sunt câteva etape care preced planul de tratament final” mai spune dr. Sorana Tecuceanu, medic specialist ortodonție, coordonator Departamentul de Ortodonție – Clinica Academică Prof. Dr. Barbu, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

 

Categorii: Știri, Video
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