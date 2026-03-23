Trei cazuri suspecte de malarie, la Iași

Trei frați din județul Iași sunt suspecți de malarie, fiind internați la spital, anunță Ministerul Sănătății.

„În cursul zilei de 23 martie 2026, au fost confirmate trei cazuri suspecte de malarie la minori, evaluaţi într-o unitate medicală din municipiul Iaşi. Este vorba despre trei copii din aceeaşi familie, cu vârste de 1 an şi 6 luni, 3 ani şi 5 ani, recent întorşi dintr-o călătorie într-o zonă endemică din Africa. Doi dintre aceştia au fost diagnosticaţi prin identificarea parazitului Plasmodium în sângele periferic, iar al treilea copil este contact, aflat în monitorizare, fără confirmare de laborator la acest moment” potrivit Ministerului Sănătății.

Alexandru Rogobete precizează că debutul simptomelor a inclus manifestări digestive (diaree, vărsături) urmate de febră, în cazul a doi dintre copii, iar pentru cel de-al treilea simptomatologia este uşoară, de tip respirator.

”Starea generală a pacienţilor este stabilă. Conform procedurilor medicale şi epidemiologice în vigoare, s-a dispus transferul tuturor pacienţilor către Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş», în vederea confirmării diagnosticului, iniţierii tratamentului specific şi monitorizării evoluţiei”, a mai transmis ministrul.