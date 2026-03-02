Tumoră gigant, de 25 de kilograme, îndepărtată prin operație la Spitalul Județean din Cluj Napoca

O tumoră gigant de 25 de kilograme și un diametru de 40 de centimetri a fost extirpată de medicii Spitalului Județean Cluj-Napoca de la un pacient de 71 de ani.

„Începutul primăverii i-a adus lui A.F., un pacient de 71 de ani, speranța unei vieți mai bune. O echipă medico-chirurgicală coordonată de Prof. Dr. Valentin Munteanu, având în componență medicii chirurgi Dr. Ioana Constantinescu și Dr. Florin Mihăileanu, din secția Chirurgie Generală II, alături de medicul de anestezie și terapie intensivă Dr. Florin Marchiș, de la ATI Clinicilor 2-4, au eliminat chirurgical o formațiune tumorală lipomatoasă gigantă de aproximativ 25 kilograme și 40 cm diametru, ce ocupa o mare parte din cavitatea abdominală și pelvină a bolnavului” potrivit unui mesaj al unității medicale.

Intervenția a fost dificilă și din cauza stării e sănătate a pacientului, acesta având mai multe afecțiuni cardiace. De asemenea, în urma intervenției, rinichiul drept și o parte din colon au fost excizate odată cu tumora.

„Acum, la câteva zile după efectuarea intervenției, pacientul este în stare stabilă cu o evoluție favorabilă. Felicităm întregul personal medical implicat în gestionarea acestui caz deosebit, iar pacientului îi dorim sănătate, refacere grabnică, astfel încât să se poată întoarce acasă la cei dragi, cât mai curând” mai spun medicii clujeni.