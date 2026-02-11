Tumoră gigant extirpată de medicii Spitalului de Neurochirurgie din Iași

Medicii Spitalului de Neurochirugie din Iași au reușit să salveze viața unui pacient de 72 de ani, diagnosticat cu o tumoră cerebrală de 7 centimetri.

„Acest pacient s-a adresat clinicii noastre din cauza unei leziuni tumorale care avea un diametru de aproximativ șapte centimetri. Cel mai probabil este o tumoră glială de grad înalt, dar acest aspect îl vom afla după analiza anatomopatologică. Când a ajuns la spitalul nostru pacientul nu vorbea, nu putea să își miște mâna și piciorul de pe partea dreaptă” a declarat medicul Lucian Eva, managerul unității medicale.

Din echipa medicală care a realizat intervenția au făcut parte dr. Lucian Eva, dr. Raluca Maria Munteanu și dr. Sebastian Popescu.

„Vorbim despre această leziune, o modificare la nivelul creierului, de șapte centimetri în diametru, situată într-o zonă care este rezecabilă din punct de vedere chirurgical. Pentru creier este o leziune de dimensiuni foarte mari, ceea ce îi pune viața în pericol. S-a făcut o rezecție totală, microscopic totală. Cu cât scoți mai mult din această tumoră, cu atât durata de supraviețuire este mai mare. Vârsta nu este un impediment pentru acest tip de rezecție atunci când localizarea leziunii permite acest lucru” a mai spus dr. Lucian Eva.

Evoluția postoperatorie a pacientului este una favorabilă au mai transmis reprezentanții unității medicale, potrivit sursei citate.