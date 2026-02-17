Tușeul rectal, investigație medicală necesară în diagnosticul corect al cancerului de prostată VIDEO

Tușeul rectal este o metodă de diagnostic pentru problemele prostatei. Deși mulți bărbați refuză această examinară, ea spune multe despre sănătatea prostatei. Pe baza informațiilor obținute în urma tușeului rectal, medicul poate recomanda mai departe alte tipuri de investigații astfel încât diagnosticul să fie unul precis.

„Examinarea urologică deși dă emoții multor bărbați, dar este un consult important. Oferă informațiile de care are nevoie medicul urolog pentru a decide dacă i se pare suspect la nivelul prostatei sau nu” spune dr. Ioana Lazăr, medic primar oncologie, Clinicile Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Ulterior, după finalizarea tușeului rectal, dacă medicul descoperă că sunt modificări la nivelul prostatei, se poate recomanda și un examen imagistic, realizat cu ajutorul RMN-ului.

„Dacă în urma consultului se menține suspiciunea, coroborată cu acel PSA mărit, atunci cu siguranță pacientul va fi îndrumat către investigații imagistice și aici mă refer la RMN specific prostatei în care se văd zonele suspecte de la nivelul prostatei care pot să ducă la o suspiciune de tumoră la nivelul prostatei” mai spune dr. Ioana Lazăr, medic primar oncologie, Clinicile Neolife, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.