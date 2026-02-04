UMF Carol Davila, proiect de prevenție pentru conștientizarea bolilor oncologice

În parteneriat cu Universitarea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” a lansat proiectul „Prevenție pentru toți”.

Scopul inițiativei este de a crește gradul de conștientizare asupra bolilor oncologice, dar și a familiarizării oamenilor cu privire la conceptul de prevenție medicală.

„Ne propunem să stimulăm o implicare activă a comunității medicale în informarea corectă, structurată și coerentă a românilor cu privire la riscuri, dar și la programele de screening preventiv care pot îmbunătăți semnificativ starea de sănătate. România are nevoie de platforme asumate în această direcție, iar proiectul «Prevenție pentru toți» își propune să răspundă acestei nevoi. Având în vedere că oncologia reprezintă una dintre principalele cauze ale mortalitătiii în România, marcăm data de 4 februarie 2026 – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului – ca moment de lansare a proiectului, dedicând primele 2 luni de comunicare prevenției oncologice”, susține prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”.

Proiectul va concentra eforturile de comunicare pe prevenție și diagnostic precoce în perioada februarie–martie, sub denumirea „O pastilă de cunoaștere pe zi pentru a preveni. Februarie – Martie: lunile dedicate prevenției cancerului în România”.

„Parteneriatul dintre Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București și Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» pornește de la realitatea că prevenția oncologică presupune astăzi competențe care depășesc granițele unui singur domeniu. Evenimentul dedicat Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului aduce în discuție modul în care ingineria, tehnologiile digitale, analiza datelor și cercetarea genomică completează actul medical, oferind instrumente suplimentare pentru prevenție, diagnostic precoce și monitorizare. În acest context, colaborarea dintre mediul medical și cel tehnic devine esențială pentru înțelegerea și abordarea eficientă a provocărilor actuale din oncologie și din sănătatea publică”, a adăugat prof. univ. Mihnea Costoiu, rectorul Universității POLITEHNICA București.