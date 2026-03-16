Un nou centru pentru tratamentul adicțiilor la Spitalul „Sf. Stelian” București

Asociația „Zi de Bine” a deschis la Spitalul „Sf. Stelian” din București un nou Centru de Recuperare, Educație și Tratament al Toxicodependențelor – CREAATiV.

Centrul funcționează în cadrul Spitalului „Sfântul Stelian”, și este un spațiu modern, transformat cu sprijinul Asociației „Zi de Bine”. Totul în cadrul programului deschis de asociație și destinat tinerilor cu adicții.

Anual, centrul poate oferi sprijin unui număr de 50 de beneficiari, dar capacitatea sa poate fi dublată. Programul de recuperare se bazează pe ergoterapie, o formă de intervenție terapeutică în care lucrul manual și activitatea creativă devin instrumente de recuperare psihică.

CREAATiV funcționează pe un model terapeutic integrat, în care intervenția medicală este completată de sprijin psihologic și de activități terapeutice care susțin recuperarea și reintegrarea tinerilor afectați de adicții.