Un nou dosar penal în cazul tânărului mort la SJU Buzău

Familia tânărul de 25 de ani care și-a pierdut viața pe Secția Oncologie a Spitalului Județean Buzău a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, printr-o plângere penală.

Familia reclamă corpul medical care ar fi trebuit să-i acorde tânărului îngrijirile medicale necesare.

Astfel, procurorii au deschis un al doilea dosar penal în această cauză, după cel deschis din oficiu.

„”La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău sunt înregistrate două dosare penale. Unul în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă privind evenimentul rutier produs în data de 2 ianuarie 2026 iar cel de-al doilea constituit ca urmare a plângerii penale formulate de rudele defunctului faţă de personalul medical al SJU Buzău şi în care se efectuează cercetări sub aspectul infacţiunii de ucidere din culpă”, a declarat Alin Atanasie, procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, notează News.ro.

Tânărul de 25 de ani a ajuns la SJU Buzău, fiind victima unui accident rutier. Acesta era pasager al unui autoturism condus de un tânăr de 20 ani. Accidentul s-a produs pe 2 ianuarie, după ce mașina s-a lovit frontal de un alt autovehicul. Mai multe persoaner au fost rănite în urma acestui accident, printre care și tânărul de 25 de ani.

Transportat la SJU Buzău cu fractură de femur, acesta ar fi trebuit să ajungă în sala de operație, însă a murit înainte de a fi operat.