Un nou val de COVID-19 lovește România la început de toamnă. Ce spune medicul Adrian Marinescu?

Mai multe țări europene, printre care și România, înregistrează în acest început de toamnă un nou val de COVID-19. În țara noastră, Institutul Național de Sănătate Publică, arată că în ultima săptămnâ s-au înregistrat peste 3850 de cazuri.

Raportul Institutului Național de Sănătate Publică arată că numărul cazurilor înregistrate cu 7 zile în urmă a fost de 87,2% față de săptămâna anterioară. Totodată, și numărul testelor efectuate a crescut cu 60%, față de aceeași perioadă de raportare.

Simptomele pot varia în funcție de tulpina dominantă, dar ele includ febră, tuse persistentă, durere în gât, nas înfundat sau oboseală accentuată.

Din fericire, COVID-19 nu mai este o boală endemică, dar ridică multe suspiciuni în lumea medicală. Recomandarea medicilor este legată de administrarea vaccinurilor cu formulele 2025-2026, igiena mâinilor și purtarea măștii de protecție în spațiile aglomerate.

„Avem un val serios acum”

Într-o declarație publică pentru Agerpres, medicul Adrian Marinescu a precizat faptul că, într-adevăr, România se confruntă cu un val de COVID-19, doar că noua tulpină nu prezintă simptome îngrijorătoare pentru medici. „După încheierea pandemiei, în 2022, am trecut la etapa de conviețuire cu virusul SARS-CoV-2, conviețuire care nu este întotdeauna armonioasă. Am mai avut astfel de episoade, avem un episod, aș spune, destul de serios acum. Din fericire nu sunt elemente care să spună că este o agresivitate sporită, că ne așteptăm să avem un procent important de cazuri, cum a fost la ‘valul Delta’. Cele mai multe sunt cazuri ușoare”.