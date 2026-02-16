Vaccinare anti-HPV în România, sub media europeană

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Reprezentanții Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România atrag atenția cu privire la rata scăzută de vaccinare anti-HPV care se înregistrează în România.

Specialiștii susțin faptul că țara noastră se află sub media Uniunii Europene din acest punct de vedere.

Surprinzător este faptul că Ministerul Sănătății a făcut numeroase demersuri pentru a îmbunătăți rata de vaccinare anti-HPV, incluzând anumite categorii în zona de gratuitate pentru administrarea serului.

AFFR cere însă să fie extins accesul la vaccinare, inclusiv prin permiterea vaccinării în farmacii, tocmai pentru acrește acoperirea națională pe viitor.

În unele state europene, campaniile de vaccinare au dus la acoperiri de circa 90%, reducând semnificativ tulpinile de HPV cu risc ridicat și incidența cancerului de col uterin.

Categorii: Exclusiv
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