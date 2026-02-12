Vârsta potrivită pentru primul consult ginecologic VIDEO

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Primul consult ginecologic ar trebui efectuat imediat după prima menstruație. Medicii explică însă că vârsta poate scădea din cauza unor afecțiuni ginecologice care apar la fetițele de vârstă foarte mică.

„Există varianta și de ginecologie pediatrică. Există fetițe mici care au probleme ginecologice, de cele mai multe ori sunt vulvitele care, de multe ori, necesită un consult efectuat de un ginecolog care se ocupă și de partea de pediatrie” explică dr. Carmen Ianiotescu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Regula care rămâne este cea a primei menstruații. Astfel, multe adolescente vin la cabinet însoțite de mame pentru a primi informații despre ceea ce se întâmplă cu organismul lor și despre transformările care se petrec.

„După apariția menstruației destul de multe adolescente apar în cabinet însoțite de mamele lor. Unele vin pentru că au probleme, precum menstruațiile dureroase sau neregulate, însă există și adolescente care vin la ginecolog însoțite de mame pentru ca fetele să se familiarizeze cu cabinetul ginecologului„ mai spune dr. Carmen Ianiotescu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Categorii: Știri, Video
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