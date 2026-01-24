Viața în lumina reflectoarelor a Andreei Berecleanu: „Nu m-a schimbat deloc”

În lumina reflectoarelor de la vârsta de 18 ani, Andreea Berecleanu, prezentatoarea FOCUS-Prima TV, consideră că expunerea publică nu a schimbat-o. Vedeta celui mai important jurnal de știri al postului Prima TV consideră că a rămas aceeași fire deschisă și sociabilă.

„Pentru mine nu a însemnat nimic asta, pentru că noi eram atât de tineri și mai suntem câțiva care am început atunci și cred că suntem la fel, comportamental. Atitudinea este aceeași…Eu aveam 18 ani când apărut pe micile ecrane. Atunci, conștientizarea vedetei nu a existat, iar ulterior nu am avut cum să mă schimb. Eu vorbesc de la egal la egal cu oricine, fac poze cu oricine. Pentru că știu că este o amintire unică” spune Andreea Berecleanu, prezentatoare FOCUS – Prima TV, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Interacțiunea cu telespectatorii care o urmăresc pe Andreea Berecleanu este firească și naturală.

„Nu este obositor deloc, este firesc. Întreb oamenii lucruri din viața lor. Întreb lucruri legate de viață, normale. Vezi dincolo de camerele video, trebuie să atingi undeva sufletele oamenilor” mai spune Andreea Berecleanu, prezentatoare FOCUS – Prima TV, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.