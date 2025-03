VIDEO Adicțiile, tot mai prezente în rândul tinerilor. Astăzi, copiii încep să fumeze de la 7 ani!

Adicțiile de tot felul sunt mai prezente ca niciodată în rândul copiilor și adolescenților din țara noastră. Specialiștii care luptă pentru prevenție și pentru a-i ajuta pe tinerii care suferă de dependență susțin că vârstele de debut ale adicțiilor sunt tot mai mici. Așa se face că, astăzi, copiii încep să fumeze de la 7 ani!

„Din păcate adicții sunt mai multe. Noi vorbim în primul rând de droguri pentru că, să spunem așa, e cel mai rău dintre comportamentele adictive. Dar, în aceeași măsură putem vorbi de alcool, de consumul de tutun, care a crescut foarte mult și în același timp a scăzut foarte mult vârsta de debut. Dintre drogurile licite, vârsta de debut pentru tutun a ajuns la 7 ani, ceea ce este îngrijorător. Și majoritatea fumătorilor spun că au început să fumeze înainte de 18 ani” a explicat Maria Popescu, managerul Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sfântul Stelian”, București, la „Medika AntiDrog”.

Prevenția, o măsură importantă

Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sfântul Stelian”, București are însă nevoie să-și dezvolte componenta de prevenție a consumului de substanțe interzise. O serie de programe au fost desfășurate cu sprijinul ASSMB.

„Dependența de jocuri de noroc…Noi avem și acum în cadrul spitalului pacienți cu aceste adicții. Pentru noi, exceptând partea de prevenție, în care așa cum am spus nu ne-am implicat foarte mult, dar am avut parteneriat cu ASSMB, pentru că suntem una din cele 19 unități din subordine, iar la nivelul ASSMB există un departament de promovarea sănătății, am fost implicați în campanii făcut de colegii noștri„ a explicat Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sfântul Stelian”, București.

Oficialii instituției așteaptă reorganizarea propusă de Ministerul Sănătății, odată cu desființarea Agenției Naționale Antidrog.

„Așteptăm și noi apariția ordinului de ministru, privind organizarea, funcționarea și atribuțiile centrelor rezultate în urma reorganizării. Vedem ce atribuții ne revin, o să fie o provocare și sperăm să fie deblocate posturile cel puțin pentru această activitate de prevenție, pentru medici, psihologi, pentru că psihoterapia, evaluarea psihologică și psihiatrică trebuie făcută de specialiști. În cadrul centrului nostru avem doar 3 medici psihiatrici, și numai populația sectoarelor 5 și 6 depășește 500 de mii de locuitori” a mai spus Maria Popescu, managerul Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sfântul Stelian”, București.