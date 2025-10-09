VIDEO Anca Dumitrescu, președinte Autism Voice: „Cuvântul autism  exprimat în contextul greșit încurajează discriminarea”

În ultima perioadă, politicieni controversați din România au folosit cuvântul „autism” într-un sens care instigă la ură și discriminare. Specialiștii explică faptul că utilizarea eronată a termenului generează frustrare, teamă și rușine în rândul persoanelor diagnosticate cu această tulburare. În realitate, autismul este o condiție medicală, iar persoanele care trăiesc cu această problemă trebuie susținute și încurajate pentru a se integra în societate.

„Autismul este o tulburare de neurodezvoltare. Asta înseamnă că un copil cu această problemă întâmpină dificultăți în modul în care se dezvoltă, învață să  vorbească, să se joace, să interacționeze cu părinții. Practic toate ariile de dezvoltare se dezvoltă mai lent, față de ceilalți copii tipici” a explicat Anca Dumitrescu, psiholog și președinte Autism Voice, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Felul în care oamenii politici controversați au folosit termenul „autism” în spațiul public a creat un val de reacții din partea societății civile. Specialiștii susțin că prin astfel de declarații scandaloase, persoanele care au această tulburare se simt descurajate, rușinate și discriminate.

„Nu este deloc în regulă o astfel de exprimare pentru persoanele cu autism și pentru familiile lor, pentru că încurajează stigmatizarea și discriminarea. Și induce ideea ca autismul este ceva rău, rușinos, ceea ce este total fals. E important ca oamenii care folosesc termenul, mai ales dacă au funcții publice, să fie atenți la cum folosesc astfel de cuvinte” mai spune Anca Dumitrescu, psiholog și președinte Autism Voice, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

