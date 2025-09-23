VIDEO Calitatea și cantitatea lichidelor contează atunci când avem pietre la rinichi

Prevenirea apariției pietrelor la rinichi se face printr-un consum adecvat de lichide. În acest caz, medicii susțin că este importantă atât cantitatea lichidelor, cât și calitatea lor.

„E importantă și cantitatea de lichide e importantă și calitatea lor. Lichidele dulci sau cele cu calorii multe ridică și alte probleme în cantitate mare. E bine să fie apă, iar cantitatea se recomandă minim 2 litri de lichide pe zi” explică conf. dr. Răzvan Mulțescu, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

În ceea ce privește cantitatea, ea trebuie adaptată și în funcție de stilul de viață. Astfel, persoanele care depun efort fizic în mod constant sau care desfășoară activități în medii călduroase trebuie să consume cantități mai mari de lichide.

„În realitate trebuie să bem lichide ajustate la stilul de viață și la cantitatea de lichide pe care o pierdem. Dacă lucrăm într-un mediu cald, unde transpiră, lichidele nu vor fi eliminate doar prin urină. Pierdem lichide prin transpirație. Trebuie astfel trebuie să bem o cantitate mai mare de lichide” mai spune conf. dr. Răzvan Mulțescu, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.