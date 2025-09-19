VIDEO Campanie dedicată pacienților la Spitalul Regina Maria Brașov: Operații de chirurgie robotică la preț redus

Inovația în medicină este adusă de Spitalul Regina Maria Brașov mult mai aproape de pacienți. Cu sprijinul producătorilor și furnizorilor platformei de chirurgie robotică Da Vinci, unitatea medicală privată a lansat o campanie prin care oamenii pot beneficia de intervenții chirurgicale minim invazive, la prețuri reduse. Această campanie se va desfășura pe parcursul a 4 luni.

„Toată pasiunea, toată activitatea din social media, mi-a înlesnit să obțin o finanțare din partea producătorului, astfel încât, din septembrie să inițiez o campanie care ține 4 luni și practic toți pacienții care ajung la Regina Maria Brașov beneficiază de chirurgia robotică a peretelui abdominal, dar cu discount. Vor plăti cu 60-70% mai puțin decât ar costa o intervenție de chirurgie robotică normală. Este un preț asemănător cu laparoscopia. Cumva în toată perioada asta m-am gândit cum să fac să ajungă chirurgia robotică la cât mai mulți oameni. Și mă bucur că am reușit să facem această campanie” a precizat dr. Decebal Fodor, medic specialist chirurgie generală, Spitalul Regina Maria Brașov, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Medicul Decebal Fodor mai spune că această campanie reprezintă un real avantaj pentru pacienții care nu-și pot permite să beneficieze de avantajele chirurgiei robotice. „Practic, prin această campanie am ajuns la democratizarea actului chirurgical și cei care nu-și permit intervenția robotică, se pot opera cu bani mai puțini” mai spune dr. Decebal Fodor, medic specialist chirurgie generală, Spitalul Regina Maria Brașov, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.