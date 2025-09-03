VIDEO Ce este ecografia și cât de sigură e pentru organism?

Ecografia este o metodă de investigație medicală care ajută foarte mult în diagnosticarea a numeroase boli. Mulți oameni se tem de ea, considerând că sunt expuși la radiații așa cum se întâmplă în cazul radiografiilor. În realitate, această temere nu trebuie să existe pentru că ecografia nu iradiază și nu reprezintă un pericol din acest punct de vedere.

„Este vorba despre emiterea de ultrasunete care sunt reflectate de structurile din interiorul corpului, apoi sunt receptate de aceeași sondă care le emite, ulterior fiind interpretate cu ajutorul unui program și al unui calculator și apar imaginile alb-negru pe care știm” susține dr. Alexandru Onofrei, medic chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

O metodă sigură

Ecografia nu doare și nu presupune un risc pentru medic sau pacient. În schimb, poate spune foarte multe despre starea noastră de sănătate.

„Este o metodă care nu doare, nu provoacă nicio iradiere, nu provoacă modificări la nivelul țestului. Este rapidă și nu reprezintă un pericol pentru medic sau pacient. Oferă multe informații despre ce se petrece în interiorul nostru. Pentru mine, de când practic ecografia este primul pas ca metodă de investigație” mai spune dr. Alexandru Onofrei, medic chirurgie generală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.