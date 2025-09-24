VIDEO Cea mai răspândită problemă medicală din lume. Iată cum scăpăm de ea

Durerea de spate este una dintre cele mai răspândite probleme medicale din lume. Indiferent de vârstă, durerea de spate ne afectează pe fiecare dintre noi. Cel puțin o dată, o persoană a resimțit dureri la nivelul spatelui. Dacă trece în câteva zile atunci nu este nicio problemă, dacă persistă cu săptămânile trebuie neapărat să mergem la medic.

„Pot să vă zic că durerea de spate este cea mai des întâlnită problemă de sănătate a oricărui om. Poate apărea la orice vârstă„ susține dr. Sabin Măgurean, medic primar ortopedie și traumatologie, cu supraspecializare în chirurgie spinală, Spitalul Memorial Băneasa.

Cauzele care generează durerea de spate au directă legătură cu musculatura din această zonă a corpului. Vorbim despre întinderi musculare generate de mișcări prea bruște, efort fizic intens sau poziții vicioase.

„Din punct de vedere al durerii de spate, suferința este în general de natură musculară. Se întinde un mușchi, o poziție vicioasă, și așa apare durerea. Dar vorbim despre o durere pasageră, de câteva ore sau zile. Trece fie spontan, fie cu un antiinflamator ușor” mai spune dr. Sabin Măgurean, medic primar ortopedie și traumatologie, cu supraspecializare în chirurgie spinală, Spitalul Memorial Băneasa.