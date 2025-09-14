VIDEO Copii sub 10 ani, consumatori de droguri. Experții sunt îngrijorați

Consumul de droguri în rândul copiilor este o realitate dureroasă a prezentului. Autoritățile sunt depășite, deși încearcă să facă demersuri pentru a ține fenomenul departe de cei mici. Vârsta consumului a scăzut dramatic, astăzi chiar și copiii sub 10 ani interacționând cu substanțele interzise.

„Situația este gravă și ca mamă fără să vreau individualizez și sunt subiectivă și îmi dau seama că pericolul este mare. Din cifrele pe care noi le avem, din cazurile care ajung la noi, observăm o tendință a consumului încă de la vârsta de sub 10 ani. Dacă înainte media era de la peste 12 ani, acum avem și cazuri de copii care consumă droguri și nu au nici măcar vârsta de 10 ani împlinită. A fost un caz cu un băiețel de 8 ani care a ajuns într-o formă de supradoză la spital și părinții erau uimiți că ei nu și-au dat seama și nu au simțit absolut nimic” spune dr. Alexandra Dobre, director general adjunct în cadrul DAGSPC Sector 2 București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Sprijin și pentru părinți

Autoritățile încearcă să țină piept acestui fenomen, dar este nevoie de mult mai mult. Soluția ar fi un sprijin interinstituțional comun care să vizeze programe de reabilitare și, totodată, programe de suport și pentru părinți.

La fel ca cei mici care consumă droguri, părinții au nevoie de susținere pentru a înțelege fenomenul consumului de droguri și pentru a accepta faptul că orice copil poate fi tentat să experimenteze interacțiunea cu substanțele interzise.

„Astfel, cred că este nevoie de un sprijin instituțional mai mare în care să colaborăm mai multe instituții, pentru ca intervenția să fie una comună a noastră a tuturor care pot interveni. Este fundamental să-i ajutăm și pe părinți, pentru că trăim într-o lume în care, ca părinți, trebuie să adaptăm repede la schimbările care se produc, să fim la curent cu toate tentațiile la care sunt expuși copiii și avem nevoie ca cineva să ne ajute să înțelegem fenomenul” mai spune dr. Alexandra Dobre, director general adjunct în cadrul DAGSPC Sector 2 București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.