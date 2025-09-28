VIDEO Copiii și mișcarea în sezonul rece. Medic: „Niciun risc major pentru sănătate”

Foarte mulți părinți se tem cu privire la faptul că temperaturile scăzute înregistrate în sezonul rece ar putea afecta sănătatea copiilor atunci când fac sport, cu precădere înotul. Medicii susțin faptul că nu există riscuri majore pentru organismul micuților, iar sportul le întărește imunitatea.

„Nu trebuie să ne stresăm în ceea ce privește practicarea înotului în sezonul rece, cum nu trebuie să ne stresăm cu niciun sport. În primul rând, părinții trebuie să știe că orice sport pe care i-l oferim copilului îl va ajuta foarte mult în imunitate. Ce face sportul? Ajută sângele să circule mult mai alert în corpul nostru, crește metabolismul și ne este mult mai cald„ spune dr. Ana Maria Apostol, medic primar OLR, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.

Ce se întâmplă în cazul înotului?

Cele mai multe temeri cu privire la sportul în sezonul rece le au părinții ai căror copii practică înotul. Medicii susțin că este important ca cei mici să se adapteze mediului ambient după ce au ieșit din bazin și să-și usuce corpul și capul foarte bine înainte de a interacționa cu aerul rece de afară.

„Când vorbim de înot toți părinții se sperie că cel mic intră într-o apă mai rece și iese umed de acolo. Dar ca cei mici să nu răcească trebuie să ne uscăm corpul imediat ce ieșim din bazin și mai ales capul. Dacă nu suntem atenți la asta, în momentul în care ieșim la temperaturile scăzute de afară, copilul capătă o anumită sensibilitate, mai ales neurologice. Pot apărea dureri de cap. Dar pentru a preveni asta, trebuie să stăm aproximativ 20 de minute, după ce am ieșit din apă, pentru a ne obișnui cu temperatura ambientală și să ne uscăm foarte bine capul” a mai spus dr. Ana Maria Apostol, medic primar OLR, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.