VIDEO Cu anxietatea la psiholog. Psihoterapetul integrativ Simona Preda: „Anxietatea trebuie rezolvată!”

Atunci când teama nejustificată ne încolțește, înseamnă că suntem cuprinși de anxietate. Terapia psihologică ne poate ajuta să putem controla aceste stări și să nu lăsăm anxietatea să ne copleșească. Pentru asta este necesar să mergem la psiholog.

„Am lucrat cu persoane cu persoane cu tulburare de anxietate. Am lucrat cu persoane care au avut această problema la începutul procesului, am avut și persoane în terapie care aveau episoade. Și tipul de terapie pe care eu îl practic, pentru că nu este clinic, mă ajută să nu mă raportez la tulburare în sine, pentru că tulburarea este un simptom de fapt, și în terapie simptomul se mai rezolvă. Am avut procese de terapie unde lucrurile s-au schimbat. Și ce aș fi zis la început că e o tulburare de anxietate, am descoperit alte lucruri și nu le-am mai văzut la fel„ a explicat psihoterapeutul integrativ Simona Preda.

Efectele anxietății asupra noastră

Anxietatea ne poate afecta serios calitatea vieții, făcându-ne să ne izolăm și să refuzăm contactele sociale pe care, în trecut, ne plăcea să le avem. Fiecare persoană resimte însă diferit influența anxietății asupra propriului corp.

„Anxietatea trebuie rezolvată pentru că ne poate afecta serios viața. Chiar am avut o clientă care mi-a explicată că anxietate i-a dat peste cap tot organismul, că nimic nu mai este la locul lui. Ca și cum e o continuă mișcare și un continuu zumzet interior, care obosește corpul, încât și pofta de mâncare dispare, și pofta de mai socializa dispare. Intervine și rușinea pentru că anxietatea nu e înțeleasă atât de corect la nivel social” mai spune Simona Preda.