VIDEO Cum a învățat să devină medic, în Germania, dr. Loredana Costan: „În Germania sistemul e pus ca pe șinele unui tren”

Ediția de joi a emisiunii „Sistemul Medikal” a fost dedicată medicilor români care s-au pregătit în străinătate, dar care au ales să vină să profeseze în sistemul de sănătate din țara noastră. Printre specialiștii invitați în platoul Medika TV s-a numărat și dr. Loredana Costan, care și-a făcut Rezidențiatul în Germania. Medicul a povestit ce înseamnă să înveți să devii specialist în sistemul de sănătate din această țară.

Fără să mai surprindă pe nimeni, sistemul de pregătire a viitorilor medici este foarte bine pus la punct în Germania. Despre această experiență, dr. Loredana Costan, în prezent medic specialist ATI, a explicat faptul că se aseamănă cu un tren, aflat în permanentă mișcare.

„În Germania sistemul este pus ca pe șinele unui tren, iar tu ca rezident, te urci în trenul respectiv și mergi drept înainte. Nu ai cum să mai cobori, nu ai cum să o iei stânga dreapta, mergi cu tren. În tren acolo sunt tot felul de oameni. Oameni mai buni sau mai puțin buni, medici mai deștepți medici mai puțin pricepuți, dar toți merg în aceeași direcție și este foarte important lucrul acesta. Nu ai cum să deraiezi în ceea ce privește pregătirea în rezidențiat”a explicat dr. Loredana Costan, medic specialist ATI, la Medika TV.

A mers direct în sala de operație

Deși în România birocrația este destul de mare chiar și în sistemul de sănătate, în Germania lucrurile sunt complet diferite. Dr. Loredana Costan a vorbit la Medika TV despre faptul că a fost încurajată să profeseze și să învețe să devină medic, deși documentele din România erau încă pe drum către Germania.

„Eu primisem un telefon de la Colegiul Medicilor pentru că ne-au trimis dreptul de liberă practică prin poștă și eu bucuroasă m-am dus la șeful meu din spitalul pe care îl alesesem să lucrez și i-am spus că actele sunt pe drum. Iar el mi-a spus că este timpul să intru în sala de operație. Am intrat în sală, am preluat pacientul. Am fost puțin șocată și din ziua aceea am avut sala mea, am avut pacientul meu, am făcut intervenții la diferiți pacienți și așa cum am spus, m-am suit în tren” a mai spus dr. Loredana Costan.