VIDEO Cum ne ferim de fake news? Sfaturile jurnalistei Eugenia Foarfecă

Cu o experiență de aproape două decenii în domeniul mass media, jurnalista Eugenia Foarfecă ne explică la ce trebuie să fim atenți pentru a nu cădea în capcana fake news-urilor. În multitudinea de informații pe care le descoperim doar când aprindem telefonul mobil câteva detalii pot face diferența între adevăr și minciună. Iar Eugenia Foarfecă ne învață cum să facem asta.

„Cum poți distinge când deschizi online-ul apar o grămadă de informații. Sunt multe elemente pe care le putem lua în considerare în momentul în care deschidem un astfel de material. Un material care are multe greșeli de scriere ridică semne de întrebare. Un material care conține multe reclame, mă pune să mă întreb dacă e real sau nu. De asemenea, cum este susținut material, cu ce voci autorizate, cine vorbește, cine este citat? Este un reprezentat al statului, al unei instituții publice? Nu are voci autorizate citate în acel material, nu este fundamentat, nu face trimiteri către anumite studii…asta poate iar să ridice un semn de întrebare. Mai regăsesc acea știre pe site-uri credibile? A mai fost tratată de publicații de prestigiu? Dar lucrurile acestea nu le știe toată lumea” susține Eugenia Foarfecă, jurnalist senior pe zona de sănătate, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Cursuri de Educație Media

Consiliul Național al Audiovizualului vrea să combată fenomenul fake news prin educație. Instituția are un proiect prin care solicită Administrației Prezidențiale să introducă în Strategia Națională de Securitate cursurile de educație media.

„Este un context dificil creat în ziua de astăzi. Cei de la CNA vor să ceară președintelui să includă în viitoarea Strategie Națională de Securitate, educația media. Mi se pare extrem de important. Poate eu știu cum să disting anumite lucruri, dar poate mama, tata, bunicii noștri de acasă nu știu să facă diferența între ce este fake news și ce trebuia să ia și ce nu. Educația media și investiție pentru asta să intre educația în diferite medii, precum școala” mai spune Eugenia Foarfecă, jurnalist senior pe zona de sănătate, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.