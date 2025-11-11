VIDEO Cum ne putem întări imunitatea din alimentație

Alimentația joacă un rol important atunci când vorbim despre întărirea imunității corpului. Avem nevoie de minerale, nutrienți și fibre pentru ca organismul nostru să fie rezistent în fața bolilor.

„Avem nevoie de fibre, pentru stimularea bacteriilor sănătoase. Apoi accentul pe proteine, începem să vedem de ce avem nevoie de ele. După părerea mea este nevoie de peste un gram de proteine per kilogram corp pentru a fi în formă„ susține Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totodată, hidratarea cu apă sau ceai este la fel de benefică pentru întărirea imunității.

„La fel de importantă este și hidratarea. Să ne hidratăm foarte bine, multora dintre noi nu ne place apa, nu ne place neapărat gustul și de aceea mergem în această perioadă către ceaiuri, ceaiuri vegetale, inclusiv necovenționale. Nu le îndulcim foarte tare. Combinația mea preferată este ceaiul verde, ghimbirul și lămâia, pun puțină mierea” mai spune Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Consultantul în nutriție invitat în studioul Medika TV a făcut și o listă a alimentelor pe care trebuie să le evităm.

„E foarte important care sunt alimentele de care trebuie să ne ferim pentru că scad imunitatea. Alcool, zahăr, făină albă, prăjeli, uleiuri…Ele reduc imunitatea” mai spune Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

