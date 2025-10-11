VIDEO Cum ne transformăm copiii în adulți responsabili? Sfaturile unui consilier în dezvoltare personală

Relația cu părinții își va pune amprenta asupra dezvoltării noastre ca viitori adulți. De aceea este important ca oamenii mari să-i învețe pe cei mici ce înseamnă iubirea de sine, încrederea și respectul, pentru ca astfel de valori să se transforme în principii de viață la maturitate.

„Dacă noi ca adulți încă mai avem de lucrat la noi, mi-aș dori ca toți copiii să fie bine. Și cum pot să fie bine? Învățându-i să se iubească pe ei și să se lase să fie iubiți. Apoi, să ne uităm și la noi la adulți, câtă iubire dăm și cum ne comportăm cu ei ca să îi validăm, într-un fel sau altul” susține Roxana Alexandrescu, consilier dezvoltare personală, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.

O relație continuă

Pentru consilierul de dezvoltare personală Roxana Alexandrescu activitatea nu se termină niciodată, pentru că este mereu alături de copiii și adolescenții care trec pragul cabinetului său.

„Satisfacția mea cea mai mare este când copiii mă sună chiar și învacanță și vor să discutăm. Eu mă opresc din tot ce fac și discutăm, iar pentru ei este foarte important acest lucru” mai spune Roxana Alexandrescu, consilier dezvoltare personală, invitată în cadrul emisiunii „Ne facem mari”.