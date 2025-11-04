VIDEO Cum tratăm corect durerea? Sfatul medicului

Atunci când durerea se instalează există mai multe metode terapeutice care ne pot scăpa de ea. Important este să mergem la spital pentru diagnosticarea corectă a tipului durerii, astfel încât să primim tratamentul potrivit.

„Dacă știm că ne-am lovit, dacă apare o durere în zona abdomenului, brusc, evident că vom merge la camera de gardă. Este o amenințare, iar ea necesită un tratament de specialitate. Sunt necesare investigații” spune dr. Roxana Ciolca, medic specialist anestezie și terapia durerii, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

În cazul durerii cronice, tratamentul aplicat este total diferit și presupune investigații medicale mult mai ample.

„Durerea cronică se tratează altfel. Este nevoie de timp pentru ca pacientul să ajungă la cabinet, cu toate documentele medicale și atunci vom găsi un tratament potrivit” mai spune dr. Roxana Ciolca, medic specialist anestezie și terapia durerii, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.