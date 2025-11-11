VIDEO Cum trebuie integrată carnea în alimentație pentru beneficii aduse organismului

Carnea este un aliment esențial pentru buna funcționare a organismului, fiind recomandată chiar și în diete. Există însă un plan nutrițional cu ajutorul căruia putem integra carnea în alimentația zilnică.

Medicii și nutriționiștii recomandă consumul de carne, însă nu a celei încărcată de grăsime. De preferat este să mâncăm carne ușoară de pui, pește sau curcan.

Pentru a beneficia de substanțele nutritive din carne există anumite metode prin are o putem prepara. „Mănânci multă carne, neapărat marinată, să fie protejată atunci când o gătești, asociezi salate tot timpul, bei destulă apă și ai grijă și la cantitate. Nu trebuie să ne bazăm pe faptul că dacă mâncăm multă carne nu ne îngrășăm, ci încercăm să echilibrăm acest lucru” susține Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.