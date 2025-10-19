VIDEO Daniel David, ministrul Educației: „Este nevoie de curaj pentru a discuta despre consumul de droguri”

În școlile din România au fost deja distribuite Ghidurile prin care profesorii, elevii și părinții să poată discuta deschis despre fenomenul adicțiilor și al consumului de droguri. Aceste Ghiduri au fost conceput de Ministerul Educație în parteneriat cu Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor. Iată ce spune Daniel David, ministrul Educației, despre Ghiduri.

„Discuțiile legate de consumul de droguri sunt descrise în ghiduri, nu am emoții despre faptul că profesorii nu se vor descurca. Trebuie doar curaj cu privire la abordarea temei. Ghidurile sunt publice, sunt și pe site-ul Ministerului Educației” susține Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Oficialul mai spune că aceste Ghiduri au fost adaptate pentru a răspunde întrebărilor și discuțiilor pentru fiecare nivel de vârstă al elevilor.

„Intervențiile au fost adaptate nivelului de vârstă și sunt forme diferite astfel încât să se personalizeze intervenția chiar în cadrul aceleiași grupe de vârstă” mai spune Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.