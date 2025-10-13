VIDEO Daniel Dram, omul din spatele unui sistem greu de înțeles

De peste 10 ani, Daniel Dram, managerul Clinicii Amethyst București, vine în sprijinul pacienților diagnosticați cu boli oncologice încercând să găsească cele mai bune soluții terapeutice pentru a-i ajuta pe oameni să învingă în lupta cu acest diagnostic. Printre emoții și puterea de a-ți asuma decizii terapeutice, Daniel Dram vorbește cu empatie despre felul în care ar trebui să ne raportăm la viața pe care astăzi o trăim.

„Dacă ne dăm seama că toată viața este o experiență și o călătorie, ne-am bucura de ea. Dar noi ne punem câteodată mai multe piedici de cât ar trebui. Dacă ar fi să scriu o carte despre viața mea, eu aș intitula-o simplu, „Viața”” a precizat Daniel Dram, manager Amethyst București, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Cum ar trebui să privim viața?

Pentru a putea privi viața și într-o notă pozitivă, important este să scăpăm de frici și de nesiguranță. Aceste aspecte sunt cele care ne fac să gândim despre viață că este complicată.

„Ne punem piedici din cauza fricilor, din cauza nesiguranței. Cred că multe lucruri ni se trag din familie, din copilărie, din experiențele pe care le-am avut… din societate” mai spune Daniel Dram, manager Amethyst București, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.