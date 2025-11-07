VIDEO De ce fac tinerii boli de inimă? Explicațiile medicilor

În ultimii ani, în cabinetele medicilor cardiologi ajung tot mai mulți tineri. Medicii susțin că bolile de inimă apărute la tineri sunt consecința directă a stilului lor de viață tot mai nesănătos.

„Din cauza stilului nostru de viață, din ce în ce mai dezorganizat, se acumulează factori de risc pe care nu-i monitorizăm și nu ne dăm seama că-i avem. De aceea tinerii fac tot ai des boli cardiovasculare și asociază riscuri cardiovasculare” susține dr. Irina Gafton, medic specialist cardiolog – Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Factori de risc ai bolilor de inimă

Deși stilul de viață este un factor de risc care generează apariția problemelor cardiace la tineri, există însă și factori de risc nemodificabili, din cauza cărora bolile de inimă apar la persoanele în vârstă.

„Dintre factorii de risc avem factori modificabili și nemodificabili. Dintre cei nemodificabili vorbim despre vârstă, sexul masculin sau intrarea la menopauză la femei„ mai spune dr. Irina Gafton, medic specialist cardiolog – Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.