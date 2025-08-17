VIDEO De vorbă cu Ioana Maria Moldovan: „Trebuie să învățăm câte ceva din tot ceea ce facem”

Prezentă în lumina reflectoarelor de peste două decenii, jurnalista Ioana Maria Moldovan a împărtășit aspecte din experiența sa de viață în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, difuzată de Medika TV. Îndrăgita jurnalistă a explicat faptul că din fiecare experiență de viață ar trebui să învățăm lucruri care să ne ajute să ne schimbăm în bine.

„Din fiecare lucru pe care îl facem ar trebui să învățăm, chiar dacă uneori simțim că nu mai putem. Și așa în viața noastră apare un om care îți deschide un drum, îți aduce o soluție și când simți că nu mai poți, mai poți” a explicat jurnalista Ioana Maria Moldovan.

Procesul de învățare este unul continuu, mai ales într-o lume în care totul se mișcă pe repede înainte așa cum este astăzi.

„Este un demers continuu, pentru că e greu să găsești un moment de respiro. Pentru că trăim vremurile pe care le trăim. Trăim momentele pe repede înainte și uneori uităm să ne mai bucurăm” mai spune Ioana Maria Moldovan.