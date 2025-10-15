VIDEO Durerea, principalul simptom care ne trimite la medic

Durerea este unul dintre principalele simptome care îi trimite pe pacienți la medic. Din păcate mulți ajung abia atunci când durerea nu mai poate fi suportată, iar bolile care o generează sunt descoperite în stadii mult prea avansate pentru ca tratamentele să poată avea efecte reale asupra organismului.

„Durerea este principalul simptom care îi aduce pe oameni la medic. Din păcate mulți ajung nu la începutul instalării durerii. Mulți așteaptă că poate le trece, cred că se simt mai bine, dar situația se agravează în cele mai multe dintre cazuri” susține dr. Cristina Amza, medic chirurg, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Un simptom minimalizat

Motivul din cauza căruia oamenii ajung la medic abia când durerea devină insuportabilă are legătură cu tendința oamenilor de a minimaliza importanța acestui simptom sau a simptomelor în general. Există chiar studii care vorbesc despre această tendință de a minimiza simptomele.

„Mulți minimalizează această durere care apare. O pun pe seama unei mișcări făcute greșit sau pe seama mâncării. Sunt simptome pe care le studiem și în facultate ca fiind minimalizate de pacienți și atunci noi trebuie să insistăm în anamneză asupra lor. Pentru că într-adevăr pacientul vine când îl doare, dar când durerea devine insuportabilă” mai spune dr. Cristina Amza, medic chirurg, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.