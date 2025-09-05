VIDEO Embolizarea, o procedură fără riscuri pentru paciente

Embolizarea în cazul fibroamelor uterine este o procedură minim invazivă cu rezultate remarcabile pentru recuperarea pacientelor. Multe voci din lumea medicală susțin că procedura, deși la îndemâna femeilor cu probleme ginecologice, ar fi periculoasă din cauza riscului ridicat de infecții. Din fericire, nu este chiar așa iar asta poate fi demonstrat științific.

„Sunt voci care spun că dacă faci emobilizare a fibromului uterin există risc de infecție pentru că acolo nu se mai hrănește și apare riscul de infecție sau alte organe să fie afectate” susține dr. Rares Nechifor, medic primar radiologie – imagisticiă medicală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, embolizarea nu reprezintă nu risc nici pentru organele din jurul uterului, prin comparație cu metodele clasice de chirurgie.

„Riscul de a face o infecție după embolizare este de 50 de ori mai mic, decât riscul de infecție după o intervenție chirurgicală pe uter. Riscul ca fie ca alte organe să fie afectate după emobilizare este de 500 de ori mai mic, decât după o operație” mai spune dr. Rares Nechifor, medic primar radiologie – imagisticiă medicală, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.