VIDEO Endometrioza, o boală cu risc ridicat de recidivă

Endometrioza reprezintă o afecțiune ginecologică gravă care poate provoca infertilitate femeilor. În cele mai multe cazuri, afecțiunea se tratează prin intervenție chirurgicală. Totuși, operațiile nu rezolvă și problema recidivei. Endometrioza este o boală cu o rată de recidivă ridicată.

„Tratamentul chirurgical are situații limitate. Avem durerea cronică, invalidantă, care nu cedează la tratamentul clasic. Doi ar fi implanturile endometriotice care pot afecta toate organele din jur. Și chisturile care au o anumită dimensiune dar au suspiciune de malignitate” a explicat dr. Cristina Vladu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Risc ridicat de recidivă

Intervențiile chirurgicale nu rezolvă pe deplin problemele medicale create de endometrioză, boala având un risc ridicat de recidivă. Singura soluție este monitorizarea atentă a evoluției bolii prin controale gincologice regulate.

„E important să stabilești cu mare atenție și să recomanzi terapia chirurgicală, pentru că rata de recidivă după o chirurgie corect efectuată, la 5 ani, este de la 30, la 50 %. De ce? Tu îți faci maparea corectă, rezeci corect și complet leziunile de endometrioză, dar este o boală curcubeu. Nodulii de endometrioză profundă au indicație chirurgicală. Tu îndepărtezi tot ce ține de partea de endometrioză profundă, dar sunt și leziuni superficială și care au tendință de progresez. Există posibilitatea recidivei” mai spune dr. Cristina Vladu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.