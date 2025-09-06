VIDEO Ghid destinat profesorilor pentru a recunoaște mai ușor elevii cu probleme legate de droguri

De luni copiii se reîntorc la școală și odată cu ei și problemele de sistem. Una dintre aceste probleme nerezolvate rămâne consumul de droguri. Totuși nou înființata Agenție Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și Adicțiilor promite un ghid prin care profesorii să poată fi instruiți să recunoască mai ușor cazuril de consum de droguri în rândul elevilor.

„Lucrăm la un ghid pentru profesori pentru a înțelege semnele consumului și totodată să prevină consumul. Fără a fi necesară o activitate la dirigenție. Sunt activități care se pot face pe tot parcursul anului, chiar independent de clasă” susține Rareș Petru Achiriloaie, președintele Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și Adicțiilor, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Totodată se lucreză la mai multe colaborări care implică și Ministerul Sănătății, dar și autoritățile locale.

„Lucrăm pe mai multe linii în momentul de față alături de colegii din Ministerul Educației, încercăm să ne împărțim în mai multe planuri. Avem proiecte cu Ministerul Sănătății, încercăm să cooptăm și autoritățile locale pentru că este o problemă și de comunitate locală” a mai spus Rareș Petru Achiriloaie, președintele Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și Adicțiilor, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.